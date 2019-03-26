РИАМО – 26 мар. В Серпуховском историко-художественном музее проходят выставки, посвященные пятилетию воссоединения Крыма с Россией, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

История крымского края всегда была насыщена всевозможными событиями, которая волновала и восхищала людей искусства – писателей, поэтов и художников.

«На выставке будут представлены работы известных подмосковных художников: Николая Бурдыкина, Аллы и Владимира Гвоздюк, Тамерлана Кодоева, Владимира Литышева и Федора Помелова. Серпуховский музей дарит возможность ощутить диалог мастеров XIX века, представленных в экспозиции музея, с мастерами современными», – отмечается в сообщении.

Всех желающих приглашают по адресу: улица Чехова, дом 87 (Усадьба Мараевых)

Выставочный фотопроект «Крымские зарисовки» собран из фотографий, снятых авторами в Крыму во время поездок 2018 года. Пять разных фотографов, пять разных взглядов, пять разных фотоисторий. Среди авторов – четыре члена Союза фотохудожников России, в том числе два секретаря творческой организации.