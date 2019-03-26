РИАМО – 26 мар. Ярмарку здоровья организуют в Солнечногорске 3 апреля, жители смогут получить бесплатные консультации от эндокринологов и измерить уровень сахара в крови, говорится в сообщении пресс-службы администрации района.

«В этот день абсолютно бесплатно все желающие смогут получить консультации врача терапевта, эндокринолога и психолога. Также будет организована ярмарка здоровья, пройдут тематические лекции. Акция организована в рамках Всемирного дня здоровья и пройдет в центре народного творчества и досуга «Лепсе», – отмечается в сообщении.

В акции примут участие медицинские работники центра здоровья ГБУЗ Московской области «Солнечногорская ЦРБ», государственных учреждений здравоохранения, также представители различных медорганизаций. В этот день для населения будет организована ярмарка здоровья.

«С лекциями, посвященными правильному питанию, выступят врачи эндокринологи. Жители и гости округа бесплатно смогут пройти скрининговые обследования: экспресс-анализ крови на сахар, функциональное исследование сердца на кардиовизоре, проверить уровень артериального давления», – уточняется в материале.

Также будет организована школа по рациональному питанию, школа профилактики ожирения и избыточного питания.

Акция «Здоровый город» состоится 3 апреля с 10:00 до 13:00. Вход свободный.