РИАМО - 26 мар. Экспертный совет выбрал номинантов премии Москвы в области архитектуры и градостроительства, всего был отобран 21 проект более чем из 60 заявок, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«В финал премии вышел 21 проект. Во втором туре экспертное жюри выберет победителей в четырех номинациях», – сказал главный архитектор Москвы, председатель жюри премии Сергей Кузнецов.

Он уточнил, что этими номинациями стали «Лучшее архитектурно-градостроительное решение объекта образования и медицины»; «Лучшее архитектурно-градостроительное решение объекта спортивного и культурно-просветительного назначения»; «Лучшее архитектурно-градостроительное решение объекта жилого назначения» и «Лучшее архитектурно-градостроительное решение объекта многофункционального назначения».

Далее жюри предстоит выбрать победителей, которых наградит мэр Москвы Сергей Собянин. Награждение приурочено к празднованию Дня архитектора 1 июля.

«В премии принимают участие проекты, получившие свидетельства об архитектурно-градостроительном решении (АГР), выданные и утвержденные в 2018 году. Победители получат награды в размере 1 миллион рублей каждая», – добавляется в сообщении.

В числе номинантов текущего года проекты таких бюро, как «Меганом», «Архитектурное бюро Сергея Скуратова», «Цимайло Ляшенко и партнеры», UNK project и других.

«Ежегодно мы выбираем лучшие проекты года, которые являются ориентирами для других участников архитектурной и строительной отрасли. Поэтому выход в финал – уже большое достижение и свидетельство высокого качества работы архитекторов. Хорошо, что каждый год мы видим сильные проекты как в социальной, так и в коммерческой отраслях», – подчеркнул Кузнецов.

По его словам, это значит, что заказчики и в бюджетной сфере, и в девелоперском бизнесе обращают все больше внимания на архитектуру, и задача жюри премии в том числе заключается в том, чтобы поддерживать этот курс.

Кузнецов дополнил, что в этом году номинантами премии стали сильные участники и определить победителей будет сложно.

Премия города Москвы в области архитектуры и градостроительства была учреждена в 2017 году. Премия присуждается за разработку наиболее выразительных, оригинальных, качественных архитектурно-градостроительных решений объектов капитального строительства, реализация которых отвечает решению задач по формированию комфортной городской среды и способствует перспективному развитию строительной отрасли в городе Москве.

До 2017 года Москомархитектура в течение пяти лет отмечала лучшие проекты года в рамках «Премии Архсовета Москвы».