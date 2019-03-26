РИАМО – 26 мар. Оперативники на юго-востоке столицы задержали двух приезжих молодых людей, которых подозревают в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейским стало известно о 23-летнем и 24-летнем приезжих, которые могут быть причастны к незаконным операциям с наркотиками. Злоумышленники получали разные виды наркотиков в интернет-магазине, фасовали их и сбывали мелкими партиями через тайники-закладки на территории Московского региона», – заявил начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.

Он уточнил, что злоумышленники были задержаны около подъезда одного из домов на улице Полетаева в Юго-Восточном округе столицы при попытке сделать закладку.

«При личном досмотре одного из подозреваемых в потайном кармане под молнией джинсов полицейские обнаружили три свертка с неизвестным веществом. Согласно проведенному исследованию в них находилось наркотическое средство кокаин массой более 1 грамма», – добавляется в материале.

У второго подозреваемого изъят мобильный телефон с описаниями и фотографиями мест закладок.

«По этим данным оперативники нашли тайники с веществами, которые согласно исследованию являются наркотическим средством кокаином весом более 2 граммов», – дополняется в сообщении.

Затем при обыске съемной квартиры одного из злоумышленников, расположенной в Московской области, сотрудники полиции обнаружили готовые закладки в виде полимерных пакетиков с магнитами, электронные весы, упаковочный материал, различные емкости и свертки с веществами.

«Исследованием установлено, что изъятое является психотропным веществом – амфетамином массой более 6 граммов, наркотическими средствами – МДМА массой около 1 грамма, кокаином массой около 100 граммов и N-метилэфедроном массой более 533 граммов», – перечисляется в материале.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение сбыт наркотических средств в особо крупном размере». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, резюмируется в сообщении.