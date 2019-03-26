РИАМО – 26 мар. Пожарное депо в поселке Барыши города Щербинка начнет работу в третьем квартале текущего года, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий Москвы.

«Здание передадут на балансовый учет государственного казенного учреждения «Пожарно-спасательный центр», – сказал руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

По его словам, в новой Москве в 2019 году планируется ввести пять пожарных депо.

«В Троицком и Новомосковском округах по поручению мэра Москвы Сергея Собянина активно реализуется программа «Безопасный город». В каждом пожарном депо предусмотрено все для эффективной службы: парковка, средства связи и оповещения, спасательное оборудование, учебные классы, специальные помещения для занятий, работы и отдыха», – отметил Жидкин.

Он подчеркнул, что новые территории Москвы развиваются динамично. Планы по проектированию и строительству противопожарной инфраструктуры в ТиНАО сформированы до 2021 года включительно.

С 2019 по 2021 год в новой Москве за счет средств городского бюджета планируется построить 13 пожарных депо. Места их размещения и очередность ввода согласованы с столичным управлением МЧС.