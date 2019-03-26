РИАМО - 26 мар. В Москве на аукцион выставили помещения в бывшем корпусе Военно-воздушной инженерной академии имени Жуковского на Верхней Масловке, говорится в сообщении пресс-службы АО «ДОМ.РФ».

«В конце апреля состоится открытый аукцион ДОМ.РФ по продаже 90% помещений здания на Верхней Масловке, 17 – одного из бывших корпусов Военно-воздушной инженерной академии имени Н. Е. Жуковского. С 2011 года сама академия располагается в Воронеже, а историческое здание 1931 года постройки в Москве пустует», – отмечается в сообщении.

На аукцион будут выставлены 2927 квадратных метров, стартовая цена – 132,3 миллиона рублей. Прием заявок на участие в аукционе завершится 19 апреля, а сами торги пройдут 24 апреля.

Здание на Верхней Масловке, 17 расположено в пешей доступности от станции МЦК «Петровский парк» и станции метро «Динамо». Поблизости находится памятник паркового искусства XIX века Петровский парк и путевой дворец. Рядом на месте старого стадиона «Динамо» возведен обновленный спортивный объект «ВТБ Арена», открытый после реконструкции в конце 2018 года.

Решением правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности РФ, здание было передано в ведение единого института развития в жилищной сфере ДОМ.РФ, который выступает агентом по вовлечению в оборот неиспользуемого федерального имущества.