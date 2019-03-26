РИАМО – 26 мар. В прошлом году прирост водительского состава в различных филиалах «Мострансавто» составил 702 человека, что стало абсолютным рекордом за последние три года, говорится в сообщении пресс-службы компании-перевозчика.
В настоящее время на предприятии трудится свыше 8,4 тысячи водителей. В 2019 году планируется принять в штат еще около 500 работников данного профиля.
«С июля 2017 года предприятие проводит масштабную кампанию по набору водителей. Благодаря комплексу принятых мер, в том числе обновлению автопарка, существенно снижена суточная нагрузка на водительский состав, что позволило за минувший год почти в два раза сократить число дорожно-транспортных происшествий по вине водителей «Мострансавто» с пострадавшими и повысить выполняемость рейсов до 98%», – отмечается в сообщении.
В 2018 году зарплата водителей во всех филиалах в среднем увеличилась на 24%.
«Кроме того, для работников предусмотрен расширенный социальный пакет: предоставление общежития сотрудникам из других городов, льготные путевки в подведомственный пансионат «Нара», компенсация стоимости путевок в оздоровительные лагеря для детей работников, в этом году будет организован отдых детей на Черноморском побережье», – перечисляется в материале.
Текущая укомплектованность водительского состава в «Мострансавто» составляет более 90%.
«На 100% укомплектован штат водителей в таких филиалах как: автоколонна №1793 города Орехово-Зуево, автоколонна №1375 города Мытищи, Можайское ПАТП, Павлово-Посадское ПАТП, автоколонна №1788 города Подольск, Шатурское ПАТП, Видновское ПАТП, Солнечногорское ПАТП, Одинцовское ПАТП, Домодедовское ПАТП, Автоколонна №1783 города Ногинск, автоколонна №1789 города Ивантеевка, Королевское ПАТП», – уточняется в сообщении.
Компания заинтересована в повышении престижа профессии водителя.
«До конца апреля фотографии водителей «Мострансавто», достигших высоких результатов в своей работе, появятся на бортах более чем 100 автобусов предприятия. В транспортной организации отметили, что эта мера позволит повысить авторитет профессии и станет продолжением широкоформатной кампании по набору персонала в «Мострансавто», – подчеркивается в материале.
Сегодня на подмосковных маршрутах пассажиров встречают водители в новых форменных куртках с логотипом «Мострансавто», которыми обеспечен весь водительский состав с начала текущего года. Кроме того, в салонах транспортных средств размещены бейджи, содержащие ФИО и фото водителя, а также наименование филиала, в котором он работает.
Ежегодно в филиалах «Мострансавто» проходят конкурсы профессионального мастерства среди водителей автобусов. Программа включает соревнования по проверке знаний ПДД и скоростное маневрирование.
В 2019 году в «Мострансавто» планируется проведение конкурса профессионального мастерства, который объединит водителей автобусов, занявших призовые места в отборочных этапах конкурса.
«В этом году автопарк предприятия пополнится новыми автобусами, в том числе ЛиАЗ-5292 с учебной кабиной в салоне транспортного средства. Рядом с водителем-учеником для наставника будет оборудовано рабочее место с дублирующими педалями, что позволит поддерживать высокие стандарты стажировок водителей на маршрутах», – поясняется в пресс-релизе.
Особое внимание в «Мострансавто» уделяют вопросам подготовки кадрового состава.
«На предприятии более трех лет действует программа бесплатной профессиональной переподготовки водителей на категорию D. К программе могут присоединиться соискатели при наличии открытой категории В или С. При этом возраст ученика должен быть не менее 21 года», – резюмируется в сообщении.
Кандидат оплачивает 30% стоимости обучения, потраченная сумма компенсируется после года работы в «Мострансавто». На период обучения заключается ученический договор, соискателям выплачивается стипендия. После успешней сдачи экзаменов гарантировано трудоустройство.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии