РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 мар. В подмосковном Подольске 29 марта и 18 апреля проведут лекции для молодежи горокруга о важности спорта и здорового образа жизни, сообщила «РИАМО в Подольске» начальник основного структурного подразделения, сотрудница Дворца молодежи Анна Шаклеина.

Во вторник по поручению куратора проекта «Детский спорт» партпроекта «Единой России», депутата совета депутатов горокруга Юрия Стрелкова совместно с председателем комитета по физической культуре и спорту администрации горокруга Сергеем Сабининым прошло рабочее совещание по вопросу реализации данного проекта. В ходе встречи участники обозначили приоритеты для дальнейшей работы и составили план мероприятий.

«Основная задача проекта – повышение значимости занятий физической культурой и спортом, совершенствование системы физического воспитания в школе и обеспечение спортивного досуга подростков. Так, 29 марта во Дворце молодежи планируется провести лекцию для волонтеров на тему: «Спорт для молодежи, площадки для воркаута», а 18 апреля в школе №24 провести лекцию для молодежи на тему: «Спорт, как образ жизни», – сказала Шаклеина.

Она отметила, что также в апреле запланировано занятие по физической подготовке юнармейского отряда, а с 22 апреля по 19 мая планируется провести весенний чемпионат по футболу среди дворовых команд. Помимо этого, в мае запланировано провести социальные танцы для молодежи и дружеский футбольный матч при участии команды «Молодая Гвардия», приуроченный к Дню защиты детей.