РИАМО - 26 мар. Депутаты Московской областной думы выйдут на уборку территории Подмосковья после зимы на субботник 20 апреля в своих избирательных округах, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

В Московской области 20 апреля пройдет общеобластной субботник. В рамках субботника, помимо стандартных работ по наведению порядка на дворовых территориях, планируется высадка деревьев вдоль вылетных магистралей, уборка в парках. Ожидается, что в мероприятии примут участие порядка 700 тысяч человек.

«Депутаты Мособлдумы ежегодно участвуют в данном мероприятии. Для нас это стало уже доброй традицией. И в этом году мы снова личным примером постараемся привлечь к ней максимум людей. Депутатский корпус примет участие в общеобластном субботнике в своих избирательных округах», – заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он подчеркнул, что поддерживать чистоту вокруг себя – долг каждого гражданина.

«Мы живем в тех условиях, которые сами создаем – если где-то у дома грязно, замусорено, не обязательно ждать, пока кто-то другой проявит заботу об окружающей среде. Поэтому я призываю всех неравнодушных, тех, у кого есть возможность, посвятить этот субботний день полезной акции. Только вместе мы сможем сделать окружающее нас пространство чище и комфортнее», – уверен Брынцалов.

С 30 марта по 20 апреля в Московской области продлится месячник благоустройства, который начнется с парада коммунальной техники в муниципалитетах. Муниципальные субботники состоятся 30 марта, 6 и 13 апреля. Общеобластная уборка пройдет в Подмосковье 20 апреля.

В рамках весенних субботников в Подмосковье запланирована культурная и спортивная программы с участием музыкальных коллективов, диджеев и фитнес-тренеров.

Также субботники в регионе будут проводиться по отраслевому принципу, то есть у определенных видов территорий будут свои ответственные за уборку организации и ведомства.