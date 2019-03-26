РИАМО – 26 мар. Сборная России по мини-футболу для игроков не старше 19 лет 27 марта возьмет старт в квалификации первого официального чемпионата Европы под эгидой УЕФА для команд данной возрастной категории, все матчи будут проведены в Щелкове, говорится в сообщении пресс-службы Ассоциации мини-футбола России.

«Сборная России является хозяйкой отборочной группы 6. Все матчи в этом квартете примет УСК «Подмосковье» (город Щелково, улица Краснознаменская, дом 24). Ранее на данной арене проводились международные товарищеские матчи с участием национальной сборной России против сборных Португалии и Сербии, поединки международного евразийского турнира по мини-футболу среди клубных команд «Кубок Еременко», – отмечается в сообщении.

Помимо этого, более 10 лет «Подмосковье» является главной ареной всероссийского финала проекта «Мини-футбол – в школу».

В те же сроки арена примет игры всероссийского финала 14-го сезона проекта «Мини-футбол – в школу». Понаблюдать за играми сборной России смогут юные любители мини-футбола со всей страны.

Сборная России является лидером рейтинга УЕФА по мини-футболу (футзалу) и начинает свой путь с основного раунда отбора.

«Соперниками команды Константина Маевского по группе 6 станут сборные Греции, Белоруссии и Чехии. Право выступить в финальной стадии чемпионата Европы получит только победитель каждой из семи отборочных групп», – добавляется в материале.

Латвия получила право сыграть в финальной стадии как хозяйка турнира. Первой преодолеть квалификационный барьер уже удалось сборной Испании.

«Финальный турнир пройдет в Риге с 8 по 14 сентября 2019 года. Восемь команд-участниц будут разделены на две группы. По итогам групповой стадии две сильнейшие команды каждой группы продолжат борьбу в полуфинале», – заключается в сообщении.