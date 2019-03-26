РИАМО – 26 мар. Полицейские на юге столицы задержали 21-летнего мужчину по подозрению в нарушении авторских прав, по данным экспертиз, нанесенный ущерб превысил 1 миллион рублей, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по Москве.

«Оперативники ОЭБиПК УВД по ЮАО задержали 21-летнего жителя столицы по подозрению в реализации контрафактного программного обеспечения», – заявил начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.

Сотрудниками полиции было установлено, что подозреваемый, осуществляя торговую деятельность, незаконно сбыл оптический диск с нелицензионным программным обеспечением.

«Также у молодого человека были обнаружены и изъяты еще несколько аналогичных дисков», – дополняется в материале.

По результатам исследования реализованные программы являются контрафактными. Ущерб компании-правообладателю составил свыше 1 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 146 УК РФ (нарушение авторских и смежных прав).