РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 26 мар. Около 130 сотрудников эвакуировали из здания администрации подмосковного Красногорска в рамках объектовой тренировки во вторник, сообщил начальник отдела надзорной деятельности по горокругу Александр Ремпель.

«Эвакуация здания администрации заняла 5 минут 11 секунд. Из здания в безопасное место эвакуировали 128 сотрудников. Действия персонала во время тренировки могу оценить на «хорошо», – сказал Ремпель.

По его словам, по легенде учений возгорание произошло в одном из кабинетов на третьем этаже здания. В тушении условного пожара принял участие экипаж одной автоцистерны пожарно-спасательной части №4.

Ремпель отметил, что в соответствии с распоряжением губернатора региона в Подмосковье 26 марта проводят единый день объектовых тренировок. В горокруге Красногорск в течение дня проверяют пожарную безопасность всех объектов с массовым пребыванием людей, включая школы, детские сады и торговые центры.