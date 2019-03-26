РИАМО – 26 мар. Жители подмосковных Люберец могут сделать перерасчет неверно начисленной платы за раздельный вывоз мусора, сообщила пресс-секретарь регионального оператора по обращению с отходами «ЭкоЛайн-Воскресенск» Мария Штомпиль.

«Если жителям начислили неправильную оплату за мусор или Мосэнерго ошибся в квадратных метрах, им следует обратиться в офис «ЭкоЛайн-Воскресенск». Для перерасчета следует передать документы, определяющие площадь помещения (свидетельство о собственности, выписку их ЕГРН, справку о размере занимаемой жилой площади и пр.) в адрес регионального оператора по электронной почте: dogovor@ecoline-voskresensk.ru», – сказала Штомпиль.

Она добавила, что в письме жителям надо указать: «перерасчет», дополнив сообщение номером своего лицевого счета из квитанции за вывоз ТКО и приложив документы указанные выше.

Офис находится в Люберцах по адресу: 1-й Панковский проезд, дом №3.

«Также можно на сайте в разделе «Документы» заполнить заявление и вам сделают перерасчет без личного присутствия», – заключила Штомпиль.

Жители могут обращаться по вопросам, связанным с ТКО, по телефону горячей линии: 8(800)511-76-72.