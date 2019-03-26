РИАМО - 26 мар. По факту травмирования двух подростков на детской площадке в Северном округе столицы возбуждено уголовное дело, сообщила РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Москве Юлия Иванова.

По данным следствия, 22 марта 2019 года на детской площадке, расположенной вблизи дома по улице Тимирязевской, в результате раскачивания произошло падение детских качелей. Два 14-летних подростка получили телесные повреждения различной степени тяжести. Несовершеннолетних госпитализировали, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве по результатам проведенной проверки по факту травмирования несовершеннолетних на детской площадке возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ («Халатность»)», – сказала собеседник агентства.

Иванова уточнила, что следователи изучают изъятую техническую документацию, касающуюся установки качелей, а также материалов, из которых они были изготовлены.

«В ходе расследования дела также будет дана правовая оценка действиям и бездействиям руководства и сотрудников управляющей компании, а также подрядной организации, которая устанавливала указанные качели на детской площадке», – резюмировала собеседник агентства.