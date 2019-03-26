РИАМО – 26 мар. Россия заканчивает испытания нового композитного крыла для МС-21, созданного после прекращения поставок материалов из США, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее о финальных испытаниях рассказал на выставке LIMA-2019 в Малайзии глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«По его словам, специалисты завершают испытания нового крыла уже с учетом поставки ленты (материалов) от других поставщиков», – говорится в сообщении.

Мантуров уточнил, что Россия успешно выполняет программу импортозамещения в части создания композитных материалов для разработки уникального крыла для МС-21.

«Материалы для него пока закупаются в Юго-Восточной Азии, но этот вопрос скоро будет решен», – заверил глава Минпромторга России.

Серийное производство МС-21 планируют запустить в конце 2020 года.

«Изначально участвовавшие в проекте американские компании отказались от поставки необходимых для производства композитного крыла материалов. Но достойную замену смогли предложить отечественные производители», – заключается в материале.

МС-21-300 – ближне- и среднемагистральный самолет нового поколения. Салон лайнера вмещает от 150 до 211 пассажиров. Первый полет МС-21-300 состоялся в мае 2017 года.

Премьерный показ самолета МС-21-300 с пассажирским интерьером пройдет в этом году на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС) в подмосковном Жуковском. Авиасалон продлится с 27 августа по 1 сентября.