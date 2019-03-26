РИАМО - 26 мар. Для строительства Большой кольцевой линии метро с 30 марта по 5 апреля будет ограничено движение в районах Красносельский, Сокольники и Преображенское, говорится в сообщении пресс-службы Центра организации дорожного движения Москвы.

«С 30 марта по 5 апреля 2019 года включительно в связи со строительством Большой кольцевой линии будет временно закрыт участок Сокольнической линии метро между станциями «Комсомольская» и «Бульвар Рокоссовского». В районах Красносельский, Сокольники и Преображенское изменится схема движения транспорта: будет обеспечен приоритетный проезд для городского транспорта», – говорится в сообщении.

Ограничения движения будут действовать с 02:30 30 марта до 04:30 6 апреля.

Для приоритетного движения общественного транспорта будут перекрыты следующие участки улиц с обеспечением проезда местных жителей: улица Краснопрудная (от дома 6 (ТЦ «Московский») до улицы Верхняя Красносельская); улица Краснопрудная (от улицы Верхняя Красносельская до Третьего транспортного кольца); улица Русаковская (от Третьего транспортного кольца до улицы Стромынка); улица Стромынка (от улицы Русаковская до улицы Преображенская); улица Преображенская (от улицы Стромынка до улицы Большая Черкизовская); 2-й Полевой переулок (от улицы Стромынка до улицы Большая Остроумовская); улица Барболина (от улицы Стромынка до улицы 2-я Боевская); улица Бабаевская (от улицы Стромынка до улицы 2-я Боевская); дублер улицы Большая Черкизовская (от улицы 2-я Пугачевская до Окружного проезда); Окружной проезд (от Хапиловского проезда до съезда с Окружного проезда на улицу Большая Черкизовская в сторону центра).

Также будет закрыт съезд с улицы Халтуринская на улицу Большая Черкизовская в сторону центра.

Для приоритетного движения общественного транспорта будут перекрыты следующие участки улиц: Рязанский проспект (от Комсомольской площади до Южного проезда); Краснопрудный переулок (в районе пересечения с улицей Краснопрудная); 2-й Новый переулок (в районе пересечения с улицей Краснопрудная); улица 2-я Леснорядская в районе пересечения с улицей Русаковская; Газовский переулок в районе пересечения с улицей Русаковская; Леснорядский переулок в районе пересечения с улицей Русаковская; улица Гастелло в районе пересечения с улицей Русаковская; улица 1-я Боевская в районе пересечения с улицей Стромынка; Стромынский переулок в районе пересечения с улицей Стромынка; улица Короленко (от улицы Стромынка до улицы Колодезная); 1-й Полевой переулок (от улицы Стромынка до улицы Большая Остроумовская); улица Малая Остроумовская в районе пересечения с улицей Стромынка; 1-я улица Бухвостова в районе пересечения с улицей Преображенская.

Также будут закрыты следующие съезды: с Третьего транспортного кольца на улицу Русаковская и улицу Краснопрудная; с Преображенской набережной на улицу Преображенская в сторону области; с Русаковской набережной на улицу Стромынка в сторону центра; с улицы Суворовская на улицу Преображенская; с основного хода улицы Большая Черкизовская на дублер улицы Большая Черкизовская в районе дома 5А; с улицы Большая Черкизовская на Окружной проезд; с Окружного проезда на улицу Большая Черкизовская в центр и область.

Проезд жителей к домам будет обеспечиваться сотрудниками ГИБДД.

Для приоритетного движения общественного транспорта будет ограничено движение по следующим улицам: улица Маши Порываевой в районе пересечения с улицей Каланчевская (1 из 2 полос); Комсомольская площадь (2 из 4-5 полос в каждом направлении); улица Верхняя Красносельская и улица Нижняя Красносельская в районе пересечения с улицей Краснопрудная (1 из 2 полос); улица Жебрунова в районе пересечения с улицей Русаковская (1 из 2 полос); улица Матросская Тишина в районе пересечения с улицей Стромынка (1 из 2 полос); улица Электрозаводская в районе пересечения с улицей Преображенская (1 из 2 полос); дублер Преображенской площади в районе дома 12/11к3 по 1-й улице Бухвостова (1 из 2 полос); улица Краснобогатырская в районе пересечения с улицей Большая Черкизовская (1 из 3 полос); улица Преображенский Вал в районе пересечения с улицей Преображенская (1 из 4 полос); улица Большая Черкизовская от улицы Преображенская до улицы 2-я Пугачевская (2 из 4 полос в направлении области); улица Большая Черкизовская от Окружного проезда до улицы Преображенская (2 из 4 полос в направлении центра).

Для обеспечения работы компенсационных маршрутов будет ограничена парковка транспортных средств на следующих улицах: Новорязанская; Краснопрудная; дублер улицы Большая Черкизовская; улица Краснобогатырская в районе дома 12/1, корпус 13 по 1-й улице Бухвостова; улица Преображенский Вал в районе дома 14

Вместе с тем Центр организации дорожного движения прогнозирует осложнение дорожно-транспортной ситуации на участках, прилегающих к закрытому участку Сокольнической линии: улица Верхняя Красносельская; Большая Черкизовская; Нижняя Красносельская; Бакунинская улица; улица Жебрунова; Щербаковская; Спартаковская; Открытое шоссе; Краснобогатырская; Сокольнический вал.

Из-за перекрытий часть автомобилистов будет использовать для проезда шоссе Энтузиастов. В связи с этим здесь также ожидаются затруднения движения.

«Просим водителей заранее ознакомиться с планируемыми ограничениями движения, выбирать маршруты объезда, пользоваться, по возможности общественным транспортом, а также сдвинуть свои поездки на личном автомобиле на внепиковые часы. Рекомендуемое время для выезда из района в сторону центра – до 6:30, возвращения – после окончания вечернего часа пик (21:30)», – заключается в материале.