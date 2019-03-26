РИАМО - 26 мар. Столичные власти объявили аукцион на проведение работ по комплексному благоустройству улицы Остоженки и прилегающих к ней переулков, сообщает «Интерфакс».

Заказчиком выступает городское ГКУ «УКРиС». Материалы конкурсной процедуры опубликованы на портале госзакупок.

«По условиям конкурса, подрядчика по благоустройству улицы Остоженка, Кропоткинского и Мансуровского переулков определит закрытый аукцион, намеченный на 25 апреля. Максимальная цена контракта - 510 миллионов рублей», - говорится в сообщении.

По условиям контракта, благоустройство должны провести в течение 350 календарных дней с момента заключения договора.

В Москве займутся благоустройством территорий, прилегающих к промышленным предприятиям. В этом году работы начнутся около 33 предприятий, рядом с ними организуют пешеходные зоны и маршруты до остановок общественного транспорта.