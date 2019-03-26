РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 мар. Во Дворце молодежи подмосковного Подольска 6 апреля состоится благотворительный концерт в поддержку онкобольных горокруга «Ради жизни», в ходе которого все желающие смогут проконсультироваться с юристами и врачом-онкологом, сообщила «РИАМО в Подольске» одна из организаторов мероприятия.

Благотворительный концерт «Ради жизни» будет проходить во Дворце молодежи в Подольске в преддверии всемирного Дня здоровья 6 апреля в поддержку онкобольных горокруга.

«Организатором является волонтерское движение «Добромир» при поддержке комитета по делам молодежи администрации горокруга. В рамках мероприятия все желающие смогут получить бесплатную консультацию у юристов, а также врача-онколога. Помимо этого, будет проводится благотворительная ярмарка, а собранные средства будут переданы пятилетней девочке, которая борется с острым лейкозом», – сказала организатор.

Она отметила, что также в холле Дворца молодежи будет играть оркестр Дома культуры имени Лепсе, а с детьми будут играть аниматоры. На сцене прозвучат песни известных эстрадных исполнителей, танцы и многое другое.

Начнется мероприятие в 15:00 и будет проходить по адресу: улица Октябрьский проспект, дом №11/1. Вход свободный.