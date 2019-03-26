РИАМО - 26 мар. Специалисты управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям при проверке компании в Сергиево-Посадском районе выявили нарушение фитосанитарного законодательства РФ, теперь фирма заплатит штраф в размере 100 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В марте 2019 года управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям проведена проверка соблюдения требований законодательства РФ в сфере обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его переработки в отношении ЗАО «Победа», осуществляющего хозяйственную деятельность в Сергиево-Посадском районе.

«В процессе проведения проверки управлением установлено, что ЗАО «Победа» нарушило порядок реализации продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия – реализовало зерно (пшеница – 76,8 тонны) без указания в сопроводительной документации сведений о декларации о соответствии партий зерна требованиям технического регламента Таможенного союза», – отмечается в сообщении.

Представленная декларация о соответствии не вписана в товарные накладные и не может являться доказательством принадлежности ее к реализованным партиям зерна.

В марте 2019 года за нарушение порядка реализации продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия, управлением ЗАО «Победа» привлечено к административной ответственности в виде наложения административного штрафа в размере 100 тысяч рублей.

Выдано предписание об устранении выявленных нарушений.