РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 мар. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска активисты рыболовного клуба планируют 20 апреля провести субботник и выпустить около 50 килограммов мальков карпа, амура, карася и толстолобика в реку Рожай, сообщил «РИАМО в Подольске» активист рыболовного клуба Mandarin Алексей Кручинин.

«В ходе субботника 20 апреля мы очистим берега реки Рожай (Сосновки), администрация горокруга привезет контейнер для мусора. Также ежегодно нам помогает рыболовный клуб Mandarin совместно с рыболовным магазином «Рыболов» ТЦ «Меркурий». На этот раз мы планируем купить около 50 килограмм малька карпа, амура, карася и толстолобика для выпуска в реку. Сбор на субботник назначен на 09:00 у стадиона «Труд» на улице Спортивный проезд, строение №2. Приглашаем всех желающих», – сказал Кручинин.

Всего активисты рыболовного клуба Подольска планируют выпустить в текущем году более 100 килограммов рыбы в реку Рожай. В апреле 2018 года активисты запустили в реку более 40 килограммов рыбы.