РИАМО - 26 мар. На Матвеевской улице в Москве произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате происшествия пострадали три человека, сообщил РИАМО представитель пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД РФ по столице.

«В ночь на 25 марта на Матвеевской улице, в районе дома 8 автомобиль Jaguar X-Type столкнулся с машиной Skoda Rapid. В результате пострадали водитель и два пассажира Skoda», - сказал собеседник агентства.

Ранее в Сети появилась информация о том, что по данному адресу столкнулись автомобиль директора коммерческого департамента межправительственной компании «Интерспутник» Тимофея Абрамова и другой легковушки.