Подмосковный рабочий поселок Тучково, который носит имя героев войны 1812 года, туристическими достопримечательностями не знаменит. Зато живописные окрестности поселка давно облюбовали киношники, а еще это родина российского софтбола. Среди молодых жителей поселка есть настоящие фанаты «тучковеды», которые сохраняют его историю и помогают решать проблемы. О местных достопримечательностях и любимых местах РИАМО рассказала создатель клуба «Велоледи Тучково» Юлия Симутова.

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«Тучковед» с детства

С Тучковым связаны самые светлые воспоминания детства – каждое лето я проводила на даче недалеко от поселка. Мне вспоминается старый тучковский рынок, на котором бабушки продавали с рук овощи, ягоды и мед. Сейчас такого уже нет, на месте рынка построили ТЦ «Лента». Еще помню салюты на день города у ДК «Юбилейный». К сожалению, с недавнего времени салюты на день города запускать перестали, заменив их большой культурной программой.

Хотя в самом поселке я прожила всего год, но по-прежнему каждое лето провожу на тучковской даче и безумно скучаю без этого места зимой.

Любовь к Тучкову передалась мне от папы. Он – фанат этого места с 50-х годов. Все детство мы с ним катались на велосипедах по окрестностям. Слушая его рассказы, я постепенно прониклась историей поселка и всего Рузского района (ныне – городского округа).

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В платьях на велосипеде

Повзрослев, я стала самостоятельно изучать окрестности, бродить по «заброшкам» и создала велосипедный клуб «Велоледи Тучково».

Нас уже 15 человек, мы следим за местной культурной афишей и регулярно катаемся на концерты, посещаем музеи и устраиваем велосипедные «флешмобы красоты», то есть ездим в платьях.

Еще мы поддерживаем акцию #велоохотанасвалку. Увидев в лесу или на берегах реки мусор, выкладываем фото в соцсети с координатами места. Госадмтехнадзор мониторит информацию в соцсетях и убирает мусор.

У меня появилась еще одна идея – собирать живые истории поселка. В 2016 году я создала страничку в Instagram @tuchkovo_history и стала собирать там информацию, публиковать старые фотографии. Благодаря подписчикам я создала странички «История Тучково» в других соцсетях, приглашая местных делиться своими историями и фото. В планах – выпустить календарь со старыми тучковскими наличниками, которые еще остались в поселке.

© из личного архива Юлии

Моя главная мечта – получить премию губернатора Подмосковья и напечатать книгу с «живыми воспоминаниями» о Тучкове.

Я ищу людей, которые помнят, каким был наш поселок в прошлом, делаю с ними интервью. Многие присылают мне фото из семейного архива с видами старого Тучкова. Возможно, соберется материал и для такого фотоальбома. Благодаря поддержке краеведов Рузы, Можайска и Одинцова, и конечно, моих подписчиков, думаю, все получится.

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Избыток ТЦ и легендарная лужа

© из личного архива Юлии

Тучково не назовешь сонным поселком – в центре всегда кипит жизнь, все куда-то спешат по нечищенным от снега и наледи тротуарам. На окраинах жизнь поспокойнее, люди улыбаются и всегда готовы прийти на помощь.

В Тучково люди переезжают из Москвы и других городов. Идеальный вариант – жить здесь на пенсии или с внуками на даче, пока молодежь зарабатывает в Москве.

Каждый день ездить в Москву на работу – а это 80 километров до МКАД – довольно утомительно. Хотя многие ездят. Благо, электрички от станции «Тучково» ходят часто, но до Белорусского вокзала придется ехать около 1,5 часов.

На вокзале в Тучкове всех приезжающих встречает легендарная лужа. Эту лужу холят и лелеют, а весной и летом после дождя жители и гости поселка имеют возможность закаляться в ее водах, запрыгивая в маршрутки.

После окончания школы активная молодежь стремится уехать в Москву. Хотя в Тучкове есть автотранспортный колледж с богатой историей, это Тучковский филиал Московского политехнический университета. А вот с работой и подработкой для выпускников в поселке довольно сложно.

При этом на 20 тысяч жителей здесь очень много торговых площадей. В основном они пустуют из-за нерентабельности, но почему-то их продолжают строить. Не успев выйти с тучковского вокзала, ты сразу попадаешь в ТЦ «Вертикаль» посреди площади, где не могут нормально развернуться маршрутки и автобусы. В 70-е годы здесь было свободно, стояли лавочки для пассажиров, ожидающих электричку.

Как и во многих городах Подмосковья, с поликлиниками дела обстоят не очень хорошо – есть проблемы с записью к специалистам и сдачей анализов. Выручают частные клиники и лаборатории. При этом не может не радовать новый ремонт поликлиники в Восточном микрорайоне. Надеемся, что администрация сумеет привлечь в округ квалифицированные медицинские кадры.

Что касается дорог, то система не продумана ни для автомобилистов, ни для пешеходов. Я решила эту проблему с помощью велосипеда, хотя и для велосипедистов в Тучкове условий особенно нет.

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Софтбольный клуб и ароматы кофе

Зато культурная и спортивная жизнь в поселке Тучково бьет ключом. Здесь можно позаниматься такими редкими видами спорта, как мечевой бой и йога в гамаках, есть и традиционный фитнес, и танцы. Много детских и взрослых кружков и даже актерская студия работают в ДК «Юбилейный».

Именно в Тучкове появился первый в России профессиональный клуб по игре в софтбол. В начале 90-х Вячеслав Смагин стал тренировать здесь девчонок, а позже основал софтбольный клуб «Карусель». Участницы клуба неоднократно завоевывали титул чемпионов России, Кубок европейских чемпионов и другие высокие награды. У нас построили шикарный софтбольный стадион с двумя полями. Кстати, имя основателя тучковской «Карусели» увековечили в музее софтбола в США!

Центром культурной жизни в Тучкове можно назвать местную библиотеку. Там проходит масса мероприятий, здесь же находится краеведческий музей. Экспонаты собраны местными энтузиастами и родственниками ветерана ВОВ Ивана Васильевича Агаркова. На данный момент сотрудники библиотеки героически спасают экспонаты от протекающей крыши, но, надеемся, администрация поселка поможет сохранить труд людей и выделит музею новое помещение.

© из личного архива Юлии

Самая оригинальная достопримечательность нашего поселка – это, конечно же, динозавр Юра, с которым нельзя не сфотографироваться. Динозавр, а точнее, платозавр, собранный из компьютерных деталей и материнских плат, стоит у ДК «Юбилейный». Автор этого арт-объекта – Павел Тетерин, музыкант и руководитель студии игры на барабанах «Ритм».

Любимые заведения у жителей – кафе «Томаши», «Карпатские узоры» и новая «Кофейня на паях» в ТЦ «Лента». Кстати, завод компании «Московская кофейня на паяхъ» находится в Тучкове. Так что к кофейным ароматам, доносящимся с производства, все давно привыкли.

А еще в Тучкове есть настоящая русская баня, причем по таким ценам, которые обязательно обрадуют москвичей. При этом там чисто и очень приятно.

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Любимые места Тарковского и Гиляровского

© из личного архива Юлии

Окрестности Тучкова очень живописны, ведь рядом протекает Москва-река. Берега реки были облюбованы не одной съемочной группой. Недалеко от деревни Игнатьево снималась картина Андрея Тарковского «Зеркало», у Мосеево – фильм «Эхо далеких снегов» с Арменом Джигарханяном, а в центре Тучкова, прямо у железнодорожного вокзала, в 70-х проходили съемки фильма «Двое в пути».

Не все знают, что в наших краях, в селе Картино, что в нескольких километрах от Тучкова, с 1925 по 1935 годы жил легендарный журналист и писатель Москвы Владимир Гиляровский, тот самый «дядя Гиляй». Построенная им дача сгорела во время войны, а в 60-х была открыта библиотека-музей имен и В. А. Гиляровского, где собрали книги, картины, портреты, а также личные вещи. Но и она сгорела. На этом месте в ближайшие годы планируется восстановление дома-музея.

В поселке Картино есть еще одно замечательное место – церковь Успения Пресвятой Богородицы. В этом месте в 1941 году совершил подвиг 19-летний лейтенант, артиллерист Александр Захаров. Осенью 1941 года он корректировал артиллерийский огонь с колокольни церкви, немцы обнаружили его и попытались уничтожить. Лейтенант Захаров остался прикрывать отход, в результате боя он был схвачен раненым и зверски замучен.

В ходе послевоенной реставрации церкви нашли его записку с такими словами: «Я умираю, но не сдаюсь. Верю, мы победим. Немцы все лезут. Патроны на исходе. Товарищи, знайте, Родину я не продам. Уложил всего 11 немцев. Мои друзья, видимо, успели отойти. Лейтенант А. Захаров».

Еще одна историческая достопримечательность Тучкова – усадьба «Любвино», построенная в начале прошлого века. Здесь бывали Федор Шаляпин, оперная певица Антонина Нежданова, художник Константин Коровин, здесь же снимался сериал Глеба Панфилова «В круге первом». На данный момент в усадьбе ведутся реставрационные работы.

Есть у нас и экстремальная достопримечательность – деревянный подвесной мост через Москву-реку у деревни Марс, который любят включать в топ экстремальных мостов Подмосковья. Несколько лет мост был в аварийном состоянии, а недавно его отремонтировали.

Популярна у туристов и сама деревня Марс, точнее, табличка с указанием названия. Ни один турист не проедет мимо, не сфотографировавшись.