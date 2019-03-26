РИАМО - 26 мар. Басманный суд Москвы продлил запрет определенных действий Ангелине и Крестине Хачатурян, обвиняемым в убийстве отца, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы суда.

Ранее Басманный суд отпустил сестер из СИЗО и назначил им меру пресечения в виде запрета определенных действий. Обвиняемым запрещено без разрешения следователя покидать место жительства ночью и общаться с участниками уголовного судопроизводства за исключением защитников обвиняемых, сотрудников органов предварительного следствия и контролирующих органов.

«Суд продлил до 28 июня запрет определенных действий Ангелине и Крестине Хачатурян», – сказал собеседник агентства.

Сестер Хачатурян – 17-летнюю Марию, 18-летнюю Ангелину и 19-летнюю Крестину – обвиняют в убийстве собственного отца – 57-летнего Михаила Хачатуряна. Его тело с множественными колото-резаными ранами в области груди и шеи обнаружили в межквартирном холле подъезда многоквартирного дома на Алтуфьевском шоссе в Москве 27 июля 2018 года.