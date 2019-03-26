РИАМО – 26 мар. В опросе об экологической удовлетворенности россиян, который проводит WWF России к акции «Час Земли», приняли участие около 20 тысяч человек, этот опрос обещает стать самым массовым, сообщил директор по коммуникациям WWF России Юрий Сочнев.

Акция «Час Земли» пройдет 30 марта с 20:30 до 21:30. Ежегодно в этой акции принимают участие около двух миллиардов человек. В России в этом году в «Часе Земли» примут участие порядка 700 населенных пунктов.

«В этом году мы решили провести необычный по своему масштабу опрос об экологической удовлетворенности россиян. Это не просто опрос о том, насколько вы удовлетворены состоянием экологии, но и задаем вопрос, что вы готовы для этого сделать. Этот опрос обещает быть самым массовым. Сейчас в нем приняли участие около 20 тысяч человек», - сказал Сочнев.

Как отметила заместитель начальника управления особо охраняемых природных территорий департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Ольга Сосницкая, в столице в акции примут участие более 2,1 тысячи зданий.

«Если в 2012 году к акции в Москве присоединилось всего 120 объектов, которые отключили свою архитектурную подсветку, то в этом году их на 95% больше. Мы планируем к отключению более 2,1 тысячи зданий. Конечно, самые знаковые - это здание мэрии, Кремль, храмы и театры», — подчеркнула Сосницкая.