РИАМО - 26 мар. Сергей Горелов стал исполняющим полномочия главы подмосковного городского округа Щелково, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«Двадцать пятого марта совет депутатов городского округа Щелково принял решение о досрочном прекращении полномочий главы муниципалитета в связи с отставкой Алексея Валова по собственному желанию. Полномочия главы городского округа Щелково возложены на первого заместителя главы Сергея Викторовича Горелова», – говорится в сообщении.

В декабре 2018 года Мособлдума приняла закон о формировании городского округа на территории Щелковского района. Сформированный округ получил название Щелково.