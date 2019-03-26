РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 мар. Жители подмосковного Подольска до 7 апреля на портале «Добродел» смогут проголосовать за запуск нового льготного маршрута общественного транспорта, сообщается на сайте администрации городского округа.

«На портале «Добродел» с 25 марта по 7 апреля проходит голосование по запуску новых маршрутов общественного транспорта. На голосование выставлено 45 муниципальных, межмуниципальных и смежных маршрутов, предлагаемых к организации по регулируемым тарифам с предоставлением льгот. Маршруты, получившие максимальную поддержку жителей, планируется установить в первую очередь», – говорится в сообщении.

На портале представлены предложения по организации новых маршрутов, в том числе и в Подольске: «Станция «Подольск» (Стройиндустрия) – Кутузово – станция «Подольск» (Стройиндустрия)» (троллейбусный маршрут). Для участия необходимо перейти на портал «Добродел» или по ссылке, на карте выбрать свой муниципалитет и выбрать маршрут.

В голосовании могут принимать участие зарегистрированные пользователи на портале госуслуг или прошедшие упрощенную форму регистрации. Каждый житель может отдать свой голос только за один маршрут, а также оставить комментарии. Вторым голосованием по запуску маршрутов станет перевод существующих маршрутов из нерегулируемого тарифа в регулируемый.