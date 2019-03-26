РИАМО - 26 мар. В рамках программы «Безопасная шина», которая реализуется по инициативе Минэкологии, в Наро-Фоминском городском округе открылись три новых пункта приема изношенных автопокрышек, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

По количеству постоянно действующих пунктов раздельного сбора шин Наро-Фоминск стал лидером среди муниципальных образований Подмосковья: теперь здесь работают четыре площадки. Первый пункт в поселке Селятино открылся еще в ноябре.

«Мы активно включились в объявленную Минэкологии и ГИБДД Московской области акцию «Безопасная шина» и уже начали раздавать листовки автомобилистам, предупреждая о необходимости сезонной смены шин и их правильной утилизации», – сообщила руководитель экологического движения «СекондЛайф» Татьяна Павлова.

По ее словам, с конца марта начнутся волонтерские рейды по шиномонтажным мастерским и гаражным кооперативам. Активисты будут размещать плакаты с адресами пунктов приема, затем проведут работу по выявлению несанкционированных свалок.

«Мы вместе с администрацией поставили перед собой задачу построить на территории городского округа системную работу по предупреждению попадания утильных шин в окружающую среду», – заключила Павлова.