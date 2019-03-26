РИАМО - 26 мар. Сведения в отношении ООО «МА-ТЕКСТИЛЬ» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков, за то, что фирма нарушила условия контракта на поставку одежды для нужд перинатального центра, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного УФАС России.

Московское областное УФАС России рассмотрело сведения, представленные Видновским перинатальным центром, в отношении ООО «МА-ТЕКСТИЛЬ» для включения в реестр недобросовестных поставщиков.

«Согласно представленным сведениям, учреждение заключило с обществом контракт на поставку одежды для нужд перинатального центра. В связи с нарушением ООО «МА-ТЕКСТИЛЬ» условий исполнения контракта, учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями», – отмечается в материале.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «МА-ТЕКСТИЛЬ» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.