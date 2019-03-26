РИАМО – 26 мар. В районе Дорогомилово в столице демонтирована незаконная пристройка вблизи учебного заведения, говорится в сообщении пресс-службы Госинспекции по недвижимости в Москве.

«Несанкционированная пристройка на территории средней общеобразовательной школы №637 на Брянской улице, владение 10 демонтирована. Работы по сносу незаконного сооружения завершены в полном объеме», – отмечается в сообщении.

Самострой вблизи учебного заведения был обнаружен Госинспекцией по недвижимости в ходе контрольно-инспекционных мероприятий.

«На территории, которая находится в пользовании школьного учреждения, смежным землепользователем в нарушение норм и требований земельного законодательства, без разрешительной документации была возведена пристройка, осуществлен самозахват территории учебного заведения», – уточнил начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

Органами исполнительной власти оперативно приняты меры по устранению нарушения и пресечению незаконного использования земельного участка.

Глава контрольного ведомства подчеркнул, что объекты самостроя потенциально несут реальную угрозу жизни и здоровью граждан.

«Последствия самостроя можно перечислять до бесконечности, поэтому городские власти, проводя политику по освобождению общественного пространства от самостроя, действуют исключительно в рамках правового поля и в интересах жителей столицы. В настоящее время самострой демонтирован, запланированы работы по благоустройству территории», – подчеркнул Овчинский.