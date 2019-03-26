РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 мар. Жители подмосковного Подольска могут принять участие в проекте «Смарт-газификация» и упростить подключение газа к домам в СНТ, сообщается на сайте администрации горокруга.

В Подольске начал действовать пилотный проект «Смарт-газификация». Суть его в том, чтобы упростить подключение газа по коллективным заявкам от поселений, куда газ еще не провели. Участвовать в проекте могут жители малочисленных населенных пунктов, в том числе СНТ. Воспользоваться «Смарт-газификацией» смогут собственники недвижимости, расположенной в Подольске, Чехове, Пущино, Протвино, Серпухове и Ленинском районе, а также Троицком и Новомосковском административных округах Москвы.

«В рамках проекта компания «Подольскмежрайгаз» запустила сайт smart.mosoblgaz.ru. На этой площадке посетители могут найти своих соседей по населенному пункту, уже подавших заявку на газификацию. Если заявок окажется больше десяти, Мособлгаз обещает рассмотреть их в сжатые сроки, а затем представить расчет стоимости и схему газоснабжения. В дальнейшем собственники домов, подавшие заявку на газификацию, должны будут создать автономное некоммерческое объединение», – говорится в сообщении.

С подробностями проекта можно ознакомиться на сайте smart.mosoblgaz.ru, а также по телефону горячей линии: 8(800)200-24-09.