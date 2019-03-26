РИАМО - 26 мар. Компания «ДиАН-ГРУПП» пожаловалась на действия МУП «Дирекция единого заказчика» подмосковного Реутова при проведении электронного аукциона на выполнение строительных работ по прокладке местных трубопроводов горячей воды, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного управления Федеральной антимонопольной службы РФ.

«Согласно доводу жалобы, организатор торгов неправомерно отклонил заявку общества от участия в электронном аукционе», — говорится в сообщении.

Московское областное УФАС РФ пришло к выводу о неправомерности действий дирекции и признало жалобу компании обоснованной.

Московское областное УФАС России выдало МУП «Дирекция единого заказчика» Реутова обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.