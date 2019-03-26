РИАМО - 26 мар. На посту в подмосковном Краснознаменске в срезах цветов гвоздики из Нидерландов обнаружили наличие западного калифорнийского цветочного трипса, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

На фитосанитарном контрольном посту ЗАО «ОСТ-Терминал» в Краснознаменске при досмотре срезов цветов гвоздики, в количестве 960 штук, происхождением Нидерланды, был выявлен карантинный для Российской Федерации объект - западный (калифорнийский) цветочный трипс (Frankliniell aoccidentalis Perg.).

«Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский центр карантина растений» (ФГБУ «ВНИИКР»). Зараженные срезы цветов уничтожены в соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Западный (калифорнийский) цветочный трипс является чрезвычайно опасным и отмечен более чем на 250 видах растений. Личинки и взрослые особи питаются на листьях и цветках растений. Поврежденные листья и цветки покрываются серебристыми штрихами, некротическими пятнами неправильной или округлой формы и постепенно увядают.