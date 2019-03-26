РИАМО - 26 мар. На улице Долгоруковской в столице построят апарт-отель с подземной автостоянкой, здание будет состоять из двух блоков, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

Комитет Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) согласовал проектную документацию для апарт-отеля с подземной автостоянкой, который планируют построить по адресу: Долгоруковская улица, владение 23А/1, Тверской район.

«Здание будет состоять из двух блоков, 13-секционного и 4-секционного, оба – переменной этажности в 2-3 этажа. Каждая секция (кроме первой) предусмотрена как самостоятельный номер с отдельным входом со стороны двора и вторым выходом на территорию комплекса. На подземном этаже апарт-отеля разместится автостоянка», - говорится в сообщении.

Вместимость отеля – 98 постояльцев. В составе проекта, помимо номерного фонда, предусмотрен вестибюль, административная зона, помещения для персонала, охраны и пожарный пост. Также планируется устройство помещения торговли.

Одноэтажная подземная стоянка, предназначенная для временного размещения автомобилей, будет рассчитана на 40 мест. На въезде и выезде, как и на входах в секции номеров апарт-отеля, установят водяные воздушно-тепловые завесы.

«Проектом также учтены условия для беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения, включая систему информационной поддержки на всем пути по участку и зданию. Также предусмотрен специально оборудованный номер для лиц с ограниченными возможностями здоровья», - добавляется в материале.

Большое внимание при проектировании отеля уделялось системам безопасности и противопожарной защиты: предусмотрена автоматическая система пожаротушения, подача соответствующих сигналов, а также противодымная защита.

Обеспечение безопасной эвакуации людей и создание необходимых условий для соответствующих подразделений при спасении людей, обнаружении и тушении возможного пожара – приоритетная задача при создании подобных объектов строительства.