РИАМО – 26 мар. В Клину состоится V фестиваль народно-художественных промыслов, посвященный ремесленным традициям Республики Татарстан, мероприятие пройдет с 29 по 31 марта, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Открытие фестиваля намечено на 29 марта. Его проведут в 17:00 в выставочном зале имени Ю.В. Карапаева.

«В этом году он будет посвящен традициям и промыслам Республики Татарстан. После церемонии открытия гости фестиваля смогут познакомиться с ремесленными традициями Казани, пройдет презентация туристического и гастрономического потенциала столицы Татарстана, выступление самобытного фольклорного коллектива. В рамках фестиваля пройдет выставка ремесел республики, а преподаватели и студенты Казанского федерального университета проведут мастер-классы по кожаной мозаике и ныртинскому кружеву», – отмечается в сообщении.

Кроме того, гости мероприятия станут участниками круглого стола по проблемам и перспективам развития туризма в местах бытования народных художественных промыслов Московской области.

Подмосковье является одним из самых представительных субъектов России как по количеству организаций традиционных народных художественных промыслов, так и по разнообразию их видов производств. Среди старейших промыслов России, помимо расписных подносов Жостова, – фарфор Гжели, Вербилок и Дулева, лаковая миниатюра Федоскина, богородская резьба, матрешка Сергиева Посада, елочные украшения из Клина, платки и шали Павловского Посада.

Как отметил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов, правительством региона разработан и реализуется комплекс мер по поддержке изделий народных художественных промыслов.

«В частности, для предприятий, 50% продукций которых составляют изделия народных художественных промыслов, предусмотрены региональные льготы в рамках программы «Культура Подмосковья» и областного закона «О льготном налогообложении». Они имеют право на снижение ставки налога на прибыль на 4%, снижение суммы налога на имущество – на 50%. Кроме того, предприятия могут получить компенсацию за расходы на участие в крупнейшей федеральной выставке «Ладья. Зимняя сказка», – дополняется в материале.

Также ведется большая работа по туристскому продвижению мест традиционного бытования народных художественных промыслов Подмосковья.

«К местам расположения музеев и производств установлены специальные дорожные знаки, а также разрабатывается концепция по созданию туристического кластера «Гжель» на территориях поселений Гжельское и Новохаритоновское Раменского района», – уточнил Хромов.