РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 26 мар. В подмосковных Люберцах обсудят вопросы сотрудничества регоператора по обращению с ТКО с волонтерами движения «РазДельный сбор», сообщил замглавы администрации муниципалитета Артем Коханый.

«Планируется сотрудничать с волонтерами движения «РазДельный сбор». В апреле пройдет совещание по вопросу сотрудничества региоператора «ЭкоЛайн-Воскресенск», администрации и данного движения», – сказал Коханый.

Акции по раздельному сбору отходов проходят в парках Люберец традиционно каждую третью субботу месяца. Во время акций волонтеры рассказывают горожанам о правильном обращении с отходами, а также принимают сырье и отправляют его на переработку.

Жители могут обращаться по вопросам, связанным с ТКО, по телефону горячей линии: 8(800)511-76-72.

С 1 января 2019 года Московская область перешла на систему раздельного сбора отходов. До середины марта на контейнерных площадках горокруга Люберцы регоператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» установил более 400 емкостей для твердых коммунальных отходов и 500 сеток для раздельных отходов. Всего на территории Воскресенского кластера установлено 1,3 тысячи контейнеров РСО с начала года.