РИАМО – 26 апр. Вдова Николая Караченцова, актриса Людмила Поргина госпитализирована в московскую клинику с переломом, после выписки у нее запланирована встреча со скульпторами, которые должны набросать эскизы памятника Караченцову, сообщает Федеральное агентство новостей.
Актриса упала на даче и сломала левую руку. Так как перелом был сложный, то ей пришлось делать операцию по «сбору» руки. Из больницы ее выпишут, скорее всего, 27 марта, а вот гипс придется носить еще четыре недели.
Сразу после выписки у Поргиной запланирована встреча с двумя скульпторами, которые должны были набросать эскизы памятника Караченцову.
Кроме того, сейчас актриса вместе со своей семьей собирает весь архив Караченцова, диски, фотографии, фильмы. Пока родственники не знают, что с этим делать, но Поргиной уже поступило предложение о написании мемуаров.
Известный советский актер Николай Караченцов ушел из жизни 26 октября минувшего года, это произошло за день до его 74-го дня рождения.
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