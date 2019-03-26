РИАМО – 26 апр. Вдова Николая Караченцова, актриса Людмила Поргина госпитализирована в московскую клинику с переломом, после выписки у нее запланирована встреча со скульпторами, которые должны набросать эскизы памятника Караченцову, сообщает Федеральное агентство новостей.

Актриса упала на даче и сломала левую руку. Так как перелом был сложный, то ей пришлось делать операцию по «сбору» руки. Из больницы ее выпишут, скорее всего, 27 марта, а вот гипс придется носить еще четыре недели.

«Была в Петербурге на вручении премии «Фигаро». Приехала и сломала руку, готовилась к операции, сейчас в больнице лежу. Упала на даче и сломала руку в нескольких местах. Там осколочки отскочили, поэтому пришлось делать операцию. В четверг сделали. Завтра выпишут, я надеюсь, и буду дома», – сказала Поргина.

Сразу после выписки у Поргиной запланирована встреча с двумя скульпторами, которые должны были набросать эскизы памятника Караченцову.

Кроме того, сейчас актриса вместе со своей семьей собирает весь архив Караченцова, диски, фотографии, фильмы. Пока родственники не знают, что с этим делать, но Поргиной уже поступило предложение о написании мемуаров.

Известный советский актер Николай Караченцов ушел из жизни 26 октября минувшего года, это произошло за день до его 74-го дня рождения.