РИАМО - 26 мар. Таможенники нашли незадекларированные доллары и евро у гражданина Украины в поезде следованием Москва – Киев, возбуждено дело, сообщается на сайте Центрального таможенного управления Федеральной таможенной службы.

«При таможенном контроле багажа пассажиров, следовавших поездом Москва – Киев, инспекторы Володарского таможенного поста Брянской таможни пресекли вывоз иностранной валюты. Нарушителем оказался гражданин Украины. Мужчина пояснил, что не знал таможенных правил, поэтому не стал декларировать наличность», - говорится в сообщении.

Как пояснил исполняющий обязанности заместителя начальника Брянской таможни Денис Дандыкин, без письменного декларирования перемещать через таможенную границу Евразийского экономического союза железнодорожным транспортом можно наличные денежные средства на сумму не более 10 тысяч долларов США.

«Если норма превышена, то нужно заполнить пассажирскую таможенную декларацию и дополнительный формуляр «Декларация наличных денег и денежных инструментов», - добавил он.

В сумке жителя Одессы были обнаружены 10,7 тысячи долларов США и 2,7 тысячи евро, что составило почти 14 тысяч в долларовом эквиваленте.

По данному факту было возбуждено дело по статье 16.4 КоАП России (недекларирование иностранной валюты).