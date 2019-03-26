РИАМО - 26 мар. Московский городской суд признал законным арест несовершеннолетнего подростка, обвиняемого в посредничестве при организации убийства следователя полиции Евгении Шишкиной в Красногорске, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы суда.

В начале марта в Санкт-Петербурге задержали 18-летнего Абдулазиза Абдулазизова и 17-летнего подростка. Абдулазизова обвиняют в совершении заказного убийства подполковника юстиции Евгении Шишкиной в подмосковном городском округе Красногорск. Несовершеннолетнему предъявлено обвинение в посредничестве при организации убийства. Молодые люди арестованы до 7 мая. Во вторник Мосгорсуд рассмотрел апелляционную жалобу на избрание меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 17-летнего молодого человека.

«Суд оставил жалобу без удовлетворения, решение суда первой инстанции без изменения», - сказал собеседник агентства.

Старшего следователя полиции по особо важным делам управления на транспорте МВД РФ по ЦФО Евгению Шишкину расстреляли утром 10 октября 2018 года в поселке Архангельское в Красногорске. Покушение произошло недалеко от дома, где проживала Шишкина. Она скончалась на месте из-за огнестрельного ранения в шею. Следователь вела резонансные дела, связанные с экономическими преступлениями, мошенничеством и оборотом наркотиков.

По информации некоторых СМИ, это было не первое покушение на Шишкину. Ранее неизвестные сожгли ее автомобиль – тогда женщине удалось спастись. По одной из основных версий, убийство сотрудницы МВД связано с ее профессиональной деятельностью.