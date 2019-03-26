РИАМО - 26 мар. В поселении Кокошкино новой Москвы завершено строительство детского сада на 300 мест, учреждение рассчитано на 12 групп, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий города.

Рост численности населения в Кокошкине, в основном за счет молодежи, повышение уровня рождаемости - эти условия диктовали строительство новых детсадов. И вот на средства из бюджета Москвы по индивидуальному проекту построен сказочный дом для малышей.

«Буквально через несколько недель, в апреле, двери детсада откроются перед маленькими хозяевами. Для посещения будут открыты 12 групп, а общая вместимость нового детсада – 300 малышей. Для заселения ДОУ практически все готово», - сказал руководитель департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.

По его словам, завершены работы по электроснабжению, тепло- и водоснабжению, проведено благоустройство, установлены необходимое оборудование и мебель.

Трехэтажное здание детсада оборудовано инженерными системами, обеспечивающими комфортное функционирование, эксплуатацию и безопасность. Архитектурно-планировочные решения здания предусматривают выделение в отдельный блок групповых ячеек.

Помещения игровых и спален разделены между собой трансформируемой перегородкой, позволяющей объединить их в единое игровое пространство в часы бодрствования детей. В составе специализированных помещений предусмотрены залы физкультурных и музыкальных занятий.