РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 мар. Власти подмосковного Подольска напомнили дачникам, что с 1 марта текущего года они обязаны уведомлять администрацию горокруга о начале и завершении строительства жилых домов, сообщается на сайте администрации горокруга.

После внесения изменений в федеральный закон № 340-ФЗ и первой части статьи 51 Градостроительного кодекса у владельцев недвижимости отпала необходимость получать разрешение на строительство или реконструкцию индивидуальных и садовых домов, но появилась обязанность направлять в орган местного самоуправления уведомление о начале или завершении строительства.

«С 1 марта 2019 года владельцы загородных участков обязаны уведомлять о начале и завершении строительства жилых домов местную администрацию. Бани, беседки и сараи разрешений и уведомлений не требуют», – говорится в сообщении.

В уведомлении должны быть указаны основные характеристики объекта недвижимости и подтверждено право на расположенный под ним земельный участок. К уведомлению также должен прикладываться технический план дома. Этот план готовит кадастровый инженер.

Одной из особенностей регистрации загородной недвижимости является обязательная привязка строения к координатам на земельном участке. Они определяются при подготовке технического плана. При этом важно, чтобы земельный участок был правильно поставлен на кадастровый учет.

В рамках «дачной амнистии» многие дачники Подольска воспользовались открывшимися перспективами и официально оформили свои дома. Но нашлись и те, кто проигнорировал процедуру регистрации. Собственники, которые по каким-то причинам не прошли регистрацию до 1 марта 2019 года, должны как можно быстрее со всеми документами обратиться в комитет по строительству и архитектуре.