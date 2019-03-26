РИАМО - 26 мар. Температура воздуха в столице во вторник побила показатель 25 марта, и вторник стал самым теплым днем с начала 2019 года, сообщается на сайте «Метеовести».

«Атмосферный фронт, несущий с запада к берегам Москвы-реки облака и осадки, замедлил свое движение, и до его подхода солнечные лучи, пробиваясь сквозь разрывы в облаках, успели хорошо прогреть воздушные массы. В полдень на метеостанции ВДНХ температура воздуха достигла плюс 7,5 градусов, и это максимум текущего года», — говорится в сообщении.

До этого теплее всего в Москве было 25 марта, когда максимальная температура составила плюс 7,3 градуса.

Во вторник точное значение температурного максимума дня станет известно после 21 часа.