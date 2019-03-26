РИАМО – 26 мар. Предпринимателя из Лотошинского района привлекли к административной ответственности за неправильное хранение комбикормов на складе, он обязан выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

В марте была проведена проверка соблюдения требований законодательства РФ в области карантина растений, а также в сфере обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его переработки в отношении индивидуального предпринимателя М.А. Наклескина. Он осуществляет деятельность по хранению комбикормов, фуражного зерна и их реализации из зерноскладов, расположенных в Лотошинском районе.

«В процессе проведения проверки управлением выявлены нарушения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна», а именно: отсутствие приборов для измерения влажности и температуры зерна; невыполнение мероприятий по контролю условий хранения, показателей зараженности вредителями, цвета и наличия постороннего запаха», – отмечается в сообщении.

Помимо этого, на складе были щели и отверстия в складских воротах. В зернохранилище был снег, отсутствовала маркировка хранящейся зерновой продукции в мешках.

«ИП Наклескин М.А. допустил выпуск в обращение партий зерна (пшеница, овес, ячмень) общим весом 1,3 тонны, без деклараций о соответствии», – добавляется в материале.

В марте за выявленные нарушения управлением бизнесмен привлечен к административной ответственности в виде наложения административного штрафа в размере 20 тысяч рублей. Также выдано предписание об устранении выявленных нарушений.