РИАМО – 26 мар. Работники военного комиссариата Московской области получили дополнительные меры социальной поддержки, выплаты были произведены по государственной программе «Безопасность Подмосковья» на 2017 – 2024 годы», говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития региона.

«Сотрудники военного комиссариата Московской области, принимавшие активное участие в обеспечении выполнения установленных для региона норм призыва граждан на военную службу, получили единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей каждому. Общая сумма выплат составила 16,4 миллиона рублей», – сказала министр социального развития региона Ирина Фаевская.

Она уточнила, что выплата была оказана в рамках государственной программы Московской области «Безопасность Подмосковья» на 2017 – 2024 годы».