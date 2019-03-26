РИАМО - 26 мар. Столичная полиция расследует уголовное дело о краже полумиллиона рублей из офиса фирмы на Олимпийском проспекте, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

По его словам, 25 марта в ОМВД России по Мещанскому району города Москвы поступило заявление о краже, произошедшей вечером 22 марта.

«Неустановленное лицо, находясь в офисном помещении общества с ограниченной ответственностью по адресу: Олимпийский проспект, дом 16, строение 5, тайно похитило денежные средства, принадлежащие фирме. Ущерб – 500 тысяч рублей», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража».