РИАМО - 26 мар. Свыше 1 тысячи жителей готовы перейти на цифровое вещание в ЗАТО Молодежный, говорится в сообщении пресс-службы городского округа.
О готовности тысячи жителей городского округа ЗАТО Молодежный перейти на цифровое телевещание сообщил глава городского округа ЗАТО Виктор Юткин.
«Городской округ Молодежный полностью готов перейти на цифровое телевещание. Мы проводили встречи с жителями, объясняли пожилым, ветеранам об особенностях перехода на цифровое телевидение. На сегодняшний день 1044 абонента готовы принимать цифровой телесигнал», – сказал глава муниципалитета Виктор Юткин.
В России заканчивается переход вещания на цифровое телевидение.
С запуском «цифры» россияне должны бесплатно получить пакет из 20 телеканалов в высоком качестве, сопоставимый с тем, что раньше предлагали только в платных пакетах. Постепенно во всех регионах будут отключены аналоговые передатчики.
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