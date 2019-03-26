РИАМО - 26 мар. Свыше 1 тысячи жителей готовы перейти на цифровое вещание в ЗАТО Молодежный, говорится в сообщении пресс-службы городского округа.

О готовности тысячи жителей городского округа ЗАТО Молодежный перейти на цифровое телевещание сообщил глава городского округа ЗАТО Виктор Юткин.

«Городской округ Молодежный полностью готов перейти на цифровое телевещание. Мы проводили встречи с жителями, объясняли пожилым, ветеранам об особенностях перехода на цифровое телевидение. На сегодняшний день 1044 абонента готовы принимать цифровой телесигнал», – сказал глава муниципалитета Виктор Юткин.

В России заканчивается переход вещания на цифровое телевидение.

С запуском «цифры» россияне должны бесплатно получить пакет из 20 телеканалов в высоком качестве, сопоставимый с тем, что раньше предлагали только в платных пакетах. Постепенно во всех регионах будут отключены аналоговые передатчики.