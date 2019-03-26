РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 мар. В подмосковном Подольске во Дворце молодежи 28 марта должен был пройти мастер-класс по выразительному чтению, посвященный всероссийской акции «Культурный минимум», но его перенесли на 4 апреля, сообщается в группе «МУ Дворец молодежи (городской округ Подольск)» в социальной сети «ВКонтакте».

«Уважаемые подписчики! Мы приглашали всех желающих 28 марта во Дворец молодежи научиться выразительному чтению на мастер-классе преподавателей школы литературного чтения Варвары Беликовой «Корифеи». Занятие переносится на 4 апреля», – говорится в сообщении.

В России текущий год является Годом театра. Также с 25 по 29 марта пройдет ежегодная всероссийская акция «Культурный минимум». В 2018 году акция объединила более 50 000 человек и 3000 культурных площадок по всей стране. Акция посвящена театру и всему, что с ним связано. В эти дни театры и театральные площадки доступны для всех желающих, так как сами театры готовят экскурсии для посетителей.