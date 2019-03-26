РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 26 мар. Свыше 35 единиц техники закупил региональный оператор «ЭкоЛайн-Воскресенск», который работает на территори горокруга Люберцы, сообщила пресс-секретарь оператора Мария Штомпиль.

Во вторник в администрации Люберец прошел брифинг с участием замглавы Артема Коханого и представителей «ЭкоЛайн-Воскресенск».

«На территории городского округа Люберцы раздельный мусор вывозят 35 единиц техники. Недавно мы закупили дробилку», – сказала Штомпиль.

Она добавила, что в Люберцах установили уже свыше 500 контейнеров для сухих отходов и свыше 400 – для «мокрых». Закупка контейнеров продолжается.