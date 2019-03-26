РИАМО – 26 мар. Сотрудники полиции в Люберцах задержали подозреваемого в заведомо ложной телефонной угрозе, злоумышленником оказался 15-летний юноша, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Установлено, что злоумышленник позвонил в экстренную службу «112» и сообщил о том, что существует угроза в одном из общеобразовательных учреждений городского округа Люберцы», – заявила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, информация была проверена, предметов, представляющих опасность, не обнаружено.

Следственным управлением МУ МВД в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 207 Уголовного кодекса Российской Федерации «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

«Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет», – дополнила Петрова.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.