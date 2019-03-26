РИАМО - 26 мар. В районе Большой Переяславской улицы в центре столицы с 1 апреля ограничат движение в связи с реконструкцией инженерных сетей, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса Москвы.

«Участок 1: 2-й Крестовский переулок от дома 4 до дома 8. Особенности: одна полоса. Участок 2: Большая Переяславская улица от дома 17 до дома 19. Особенности: одна полоса с ликвидацией парковочного пространства», – говорится в сообщении.

Ограничения будут действовать с 1 апреля по 1 октября круглосуточно.