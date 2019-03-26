РИАМО – 26 мар. Шестеро юных журналистов из подмосковного Реутова представляют Московскую область на III Всероссийском фестивале школ детского телевидения «ТЕЛЕШКО FEST», сообщил глава городского округа Станислав Каторов.

«Крупный медиафорум проходит с 26 по 31 марта 2019 года в олимпийском Сочи. В составе делегации юнкоры школы журналистики «Золотое перо» из реутовских школ №№1 и 7, а также городских гимназии и лицея», – сказал Каторов.

В программу медиафорума включены съемки различных тематических программ, участие в мастер-классах, создание собственных развлекательных проектов, а также насыщенная культурная программа.

«Это большая честь – представлять Реутов и все Подмосковье на всероссийском фестивале. Участие в нем для юных журналистов – это обмен знаниями, новыми идеями, установка прочных связей с другими городами России. А в перспективе – создание общих межрегиональный проектов», – отметил руководитель детской школы ТВ Владислав Момат.

По данным Реутовского информагентства, Детское журналистское сообщество «Золотое перо» действует в Реутове уже 4 года. За это время, благодаря поддержке городской администрации, ребята создали и выпустили в эфир местного телеканала десятки новостных и развлекательных программ.

Сейчас юные корреспонденты широко представлены в социальных сетях. В группе выходят еженедельные выпуски программы «Мобильные новости». Активно развивается аккаунт в Инстаграм: @zolotoe_pero_rtv. Устанавливается взаимодействие с учебными заведениями Реутова: начиная с марта успешно реализуется совместный проект с гимназией.

Два года назад ребята из Реутова уже принимали участие в первом фестивале «ТЕЛЕШКО FEST» и завоевали два первых места, став победителями в номинациях «Лучший телеведущий» и «Лучший редактор».